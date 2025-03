Bergamonews.it - Auto falcia gruppo di motociclisti: frontale sulla strada per il Garda, un ferito gravissimo al Papa Giovanni

Grave incidente nella mattinata di domenica 30 marzo lungo la Statale 45bis, nel territorio comunale di Prevalle (Bs): per causa ancora in fase di accertamento un’avrebbeto undiche stava viaggiando in direzione del lago di.Lo schianto,, attorno alle 8.30 in corrispondenza di una curva: cinque le moto travolte, otto i feriti con due centauri in particolare che hanno riportato ferite serissime.Sul posto sono intervenute in pochi minuti quattro ambulanze, duemediche e due elicotteri alzatisi in volo da Bergamo e Verona: con loro gli agenti della Poliziale e i Vigili del Fuoco. Laè rimasta chiusa per diverse ore per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso in piena sicurezza ed è poi stata riaperta dalla tarda mattinata, in seguito alla rimozione dei mezzi incidentati e al ripristino della sedele.