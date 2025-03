Oasport.it - ATP Marrakech 2025: ci sarà una quinta volta italiana in Marocco?

Storia ormai piuttosto consolidata, quella del Grand Prix Hassan II, torneo dedicato al passato re del. Nato nel 1984 come Challenger (ma di discreto lusso, per i nomi nell’albo d’oro), e a Casablanca, passò sull’ATP Tour nel 1990 con il botto rispondente al nome di Thomas Muster. Nel complesso qui hanno vinto alcuni dei maggiori nomi del tennis sul rosso, ma anche un campione Slam quali Juan Carlos Ferrero (2009) e Stan Wawrinka (2010). Due le vittorie di casa: di Hicham Arazi nel 1997 e di Younes El Aynaoui, indubbiamente il massimo rappresentante nella storia del tennis marocchino, nel 2003.In casa Italia sono stati quattro i successi italiani, tre dei quali arrivati in quello che era uno degli impianti più iconici del circuito, il campo centrale del Complexe Al Amal, che poteva ospitare fino a 5.