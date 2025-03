Oasport.it - ATP Houston, gli americani danno il via alla stagione sulla terra: Tommy Paul e Frances Tiafoe i riferimenti

Leggi su Oasport.it

E ora si pensa. Nella finale tra Nole Djokovic e Jakub Mensik si scriverà l’ultimo capitolo del Sunshine Double. A Miami scopriremo se una carriera leggendaria si arricchirà di un nuovo successo oppure se un giovane dal grande potenziale porrà la prima firma nel massimo circuito internazionale.Tuttavia, mente e cuore di tanti tennisti sono rivolti al mattone tritato. Dal 31 marzo al 6 aprile il Texas ospiterà l’edizione n.113 dello US Men’s Clay Court Championships. Sui campi del River Oaks Country Club diversi giocatori degli States daranno il via al loro percorso per essere pronti ai grandi tornei europei sul rosso, nella consapevolezza che per loro questa parte d’annata è sempre un po’ complicata.Pochi dubbi che la pattuglia americana gradisca il duro piuttosto che questa superficie, ma ci si deve sporcare.