Oasport.it - Atletica, Italia alle prese con gli infortuni: come cambia la 4×100 senza Jacobs? World Relays cruciali

La situazione dell’non è delle migliori in vista delle, che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. Il responsabile Filippo Di Mulo dovrà fare i conti con diversiin seno allamaschile e così la nostra Nazionale non sinterà con la formazione ideale alla competizione che metterà in palio 14 pass per i Mondiali di Tokyo previsti a settembre.Marcellavrebbe infatti rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro e dovrebbe fermarsi per un mese,ha rivelato la Gazzetta dello Sport. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 salterà le due tappe di Diamond League in terra cinese e anche le, dunque l’dovrà fare a meno del suo faro, che ha sempre fatto la differenza quando è stato chiamato in causa nelle competizioni internazionali degli ultimi anni.