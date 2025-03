Oasport.it - Atletica, Alexandrina Mihai vince la 20 km di marcia ai Campionati Italiani: minimo per i Mondiali

Sul lungomare di Sant’Alessio Siculo (in provincia di Messina) sono andati in scena idella 20 km di, distanza al suo ultimo anno di vita visto che dalla prossima stagione sarà sostituita dalla prova sui 21,097 km. Nella gara femminile, disputata in memoria di Anna Rita Sidoti (a dieci anni dalla prematura scomparsa), si è imposta, tra le grandi favorite della vigilia insieme a Federica Curiazzi.La 21enne veneta di origini moldave ha vinto con il tempo di 1h28:57, migliorando nettamente il personale di 1h30:50 che aveva siglato lo scorso anno a La Coruna. L’azzurra ha così conseguito ilper iche si disputeranno a settembre in quel di Tokyo, scendendo tre secondi sotto il limite imposto dalla Federazione Internazionale. Alle sue spalle si è piazzata l’attesa Federica Curiazzi (1h29:44, per la vincitrice del tricolore della 35 km), mentre Sofia Fiorini ha completato il podio (1h34:35).