Atalanta, è il momento di stringere i denti: in emergenza a Firenze, ma con il "fattore trasferta"

. Crederci sempre, per forza di cose, perché il sogno Scudetto si è allontanato ma è sempre lì e fino a che non ci sarà la condanna della matematica non avrebbe senso smettere di inseguirlo. Anche a costo dinei momenti di difficoltà che fanno parte di tutte le stagioni: non c’è dubbio che questo lo sia, vista l’di giocatori e uomini e la botta psicologica da assorbire quando si perde uno scontro diretto che può portarti in testa alla classifica. L’si gioca incontro la Fiorentina tre punti fondamentali per restare in scia a chi sta davanti, ma anche per mantenere le distanze su chi sta dietro.Calcio d’inizio alle 15 di domenica 30 marzo: la Dea è partita ieri sera alla volta della Toscana con soltanto 20 giocatori di cui un Under 23 (Del Lungo) aggregato e due giocatori che sono inevitabilmente lontani dal 100%.