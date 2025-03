Pisatoday.it - Assalto al bancomat con gli esplosivi: colpo fallito in via Bargagna

Botti nella notte, ladri in azione in viaa Pisa. L'obiettivo dell'è stato, nella notte fra venerdì 28 e sabato 29 marzo, ildella Cassa di Risparmio di Pisa. Erano circa le ore 2 quando un gruppo di malviventi a volto coperto è entrato in azione, con un modus operandi.