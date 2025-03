Ilgiorno.it - Aspettando il Fuorisalone. “Luci e colori: dialoghi contemporanei” è la mostra di Acetaia Giusti e Deodato Arte

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 marzo 2025 – Come l'aceto Balsamico dinasce dalla lenta trasformazione delle materie prime, maturando in antiche botti fino a diventare 'un’essenza preziosa', così il legno lavorato da Daniele Fortuna prende forma, colore e vita, trasformandosi in sculture che rievocano la classicità in chiave contemporanea e la luce di Marco Lodola si fa materia viva, evocando mondi fatti di musica, cinema e cultura pop. È la", promossa dalla più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena al mondo, che nel 2025 celebra 420 anni, e, che si potrà visitare dal 6 al 13 aprile all’interno delle Boutiquedi via Spadari 6 e corso Como 3 a Milano. In occasione del2025,si incontrato nelle Boutique, creando un dialogo visivo fatto di contrasti e armonie: da una pla luminosità accattivante e scenografica delle opere di Lodola, celebre per le sue sculture e illustrazioni ispirate alla Pop Art, che sembrano fluttuare nello spazio con leggerezza eterea; dall’altra, la forza cromatica e materica di Fortuna, artista che reinterpreta le icone della mitologia e della storia dell’con opere in legno dipinte a mano, che conferisce alle sue sculture una presenza solida, potente e tangibile.