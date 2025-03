Lanazione.it - Asl, errore su un vecchio ticket: "Elettrocardiogramma non pagato?. Io esente, sono donatore di sangue"

di Irene Puccioni EMPOLI Altri avvisi bonari di presunti mancati pagamenti didi prestazioni sanitarie usufruite nel 2020, recapitati ai cittadini che, dimostrando di beneficiare dell’esenzione, sivisti archiviare la pratica. Continuano le segnalazioni di lettere di richieste inviate dalla Asl Toscana Centro, che poi si rivelano illegittime. Uno dei destinatari di questi avvisi bonari di’vecchi’ di cinque anni è Federico Pavese, membro del coordinamento regionale del partito di Fratelli d’Italia e consigliere della lista Monteluponelcuore, che si è trovato nella cassetta delle lettere una richiesta di 13 euro per un presunto mancato pagamento deldi una prestazione sanitaria usufruita a febbraio 2020, appena prima dello scoppio della pandemia. La lettera, come tutte quelle inviate, non riportava alcuna specifica, solo una data e la cifra dell’importo dovuto.