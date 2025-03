Biccy.it - Ascolti 29 marzo: quanto ha fatto la seconda puntata di Amici 24

Leggi su Biccy.it

Maria De Filippi ieri sera è tornata ad accendere la prima serata di canale 5 con il suo24. Laha visto il ballottaggio finale di Luk3 e di Raffaella Mitaritonna, con la successiva eliminazione dalla ballerina, che è anche scoppiata a piangere. Il secondo appuntamento con il serale mariano è stato seguito da 3.566.000 spettatori, pari al 25,6% di share. Ancora grandi, ennesimo ottimo risultato per Maria e il suo talent, che pare non invecchiare mai e ogni anno continua a interessare nuovi giovani.TRIGNO apre la prima prova di questapartita con “Cuore matto”! Riuscirà a conquistare il punto per la sua squadra? #24 pic.twitter.com/7Ifmh6aIzN—Ufficiale (@Ufficiale) March 29, 202524, glidi questa edizione.1^: 4.