Arroganza ipocrisia amichettismo | la settimana perfetta del prodriarcato

Quelli di sinistra sono persone semplici: si ammantano di un’aura da intellettuali e ostentano superiorità morale ma basta poco per far venire fuori la loro vera natura prepotente, snob e ipocrita, molto ipocrita. Tra tirate di capelli, oggetti contundenti da lanciare alla Premier, strali di ogni tipo e imbarazzanti difese d’ufficio, negli ultimi giorni il PD e la sua “area” hanno mostrato il meglio di sé. È bastato menzionare uno dei loro feticci, il manifesto di Ventotene, per scatenare le più scomposte reazioni dentro e fuori dal Parlamento, tra urla, pianti, insulti e violenza verbale (e non solo, almeno nelle intenzioni di Fausto Bertinotti).Intendiamoci: a costoro di Ventotene, come di altre questioni che spacciano per fondamentali, non frega alcunché. Ciò che li fa accalorare è il timore di perdere il potere di imporre la loro narrazione, di sancire cosa sia accettabile e cosa no, di tracciare la linea che separa i buoni dai cattivi, arrogandosi il diritto di decretare la morte civile per chi non si allinea ai loro dettami.