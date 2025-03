Cultweb.it - Arriva su Rai 1 la serie Costanza, che lavoro fa la protagonista?

39, ladella nuova, omonima, fiction di Rai 1, tratta dai libri di Alessia Gazzola e in programma da stasera, è una paleopatologa. Una professione scientifica affascinante e poco presentata in televisione. La paleopatologia è una disciplina scientifica che studia le malattie antiche attraverso l’analisi di resti umani e animali. Il paleopatologo, quindi, è un esperto che esamina ossa, mummie e altri reperti biologici per identificare tracce di patologie che hanno colpito popolazioni del passato. Questo campo di ricerca consente di ricostruire la storia delle malattie e comprendere la loro evoluzione nel tempo, fornendo informazioni preziose per la medicina moderna e l’antropologia.L’attività del paleopatologo si basa su un’analisi multidisciplinare che integra archeologia, medicina, biologia e antropologia.