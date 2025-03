Iltempo.it - Arrestato super narcos canadese a Roma: bloccata la maxi-partita di droga per Tor Bella Monaca

Dave Turmel, il latitante più ricercato in Canada, è statodalla polizia adue giorni fa. Il 29enne, narcotrafficante, è stato individuato dopo una latitanza di un anno e mezzo. Dovrà scontare la pena dell'ergastolo. Secondo gli investigatori, Turmel era a capo di un'organizzazione criminale, composta da una decina di persone, originaria del Quebec, specializzata nella vendita di stupefacenti come cocaina e metanfetamina. Per rivendicare la loro egemonia territoriale sul mercato della, il gruppo ricorreva a violenze e intimidazioni per riscuotere il denaro. Per questi motivi, era stato condannato nel novembre 2023 all'ergastolo per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e a 10 anni di reclusione per i reati di aggressione e lesioni personali commessi con uso di armi.