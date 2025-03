Lapresse.it - Arrestato a Roma Dave Turmel, boss della mafia canadese

, ildi 29 anni, ricercato da tutte le polizie del mondo, per traffico di sostanze stupefacenti e tortura, catturato dagli investigatori del VI distretto di polizia del Casilino, a, si trovava nella Capitale per trattare grosse partite di droga con i narcosni legati alla ‘ndrangheta e la camorra che riforniscono le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca.La circostanza, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, è emersa durante l’udienza di convalida dell’arresto, davanti ai giudiciCorte d’appello di, che hanno convalidato il mandato d’arresto internazionale diramato dall’Interpol.Nel mandato d’arresto, i magistrati canadesi scrivono: “Nel periodo dal 2 maggio 2022 al 6 gennaio 2023, in località Quebec (Canada), per oltre un anno e mezzo il Servizio di Polizia di Quebec City (SPVQ) ha indagato su una rete di distribuzione di droga nella regione del Quebec.