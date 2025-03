Inter-news.it - Arnautovic: «Stanco ma sempre pronto. È così in una grande squadra!»

Tanta concitazione a San Siro nel finale ma l'Inter riesce comunque a portare a casa un altro successo contro l'Udinese. Marko Arnautovic commenta quanto accaduto nella gara della trentesima giornata di Serie A. STANCO MA FELICE – Intervistato da Dazn nel post partita di Inter-Udinese, l'autore del gol dell'iniziale 1-0 Marko Arnautovic dichiara: «Ho detto a Inzaghi che ero stanchissimo, morto, però ci sta. Non gioco da tanto tempo e quando giochi con un'intensità così alta è normale essere stanchi. Però sono contento per la vittoria. Nell'area tecnica alla fine? Ho visto Dimarco e ho pensato di affiancarlo e dare un po' di forza alla squadra. La stanchezza è tanta ma giochiamo, siamo una grande squadra e tutti sono pronti. Questo significa essere una grande squadra».