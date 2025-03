Internews24.com - Arnautovic Inter, Inzaghi sceglie l’austriaco in coppia con Thuram? Cosa filtra

Leggi su Internews24.com

di Redazioneinconin vista del match contro l’Udinese. Ecco i dettagliCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla probabile scelta disu Marko, candidato a partire titolare nel match dell’contro l’Udinese.«L’altra scelta di formazione è quella legata al partner di. Non c’è Lautaro, per i gol c’è da chiedere adè stato preferito a Correa, per due motivi: il primo legato al rendimento, visto che Marko negli ultimi tempi ha offerto prestazioni di segno nettamente differente rispetto alla prima parte di stagione. Il secondo motivo è di natura fisica: l’Udinese è una squadra con molti centimetri, un’che è senza Bastoni e Dumfries ha bisogno dianche sui calci piazzati.