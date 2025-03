Inter-news.it - Arnautovic-Correa il dubbio di Inzaghi! Le opzioni dell’Inter – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’Inter affronta oggi alle ore 18 l’Udinese e lo fa con unper l’attacco: Markoo Joaquin? Lea disposizione di Simonesecondo il Corriere dello Sport.ASSENZE – Le nazionali non hanno dato proprio notizie positive a Simone. L’allenatore, con il passare dei giorni, ha visto ritornare diversi elementi dai ritiri, tra cui Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il primo non aveva recuperato al 100% dai problemi alla caviglia, mentre il secondo ha subito un infortunio muscolare. Tikus sarà comunque a disposizione per Inter-Udinese e partirà dal primo minuto, il compagno di squadra invece rimarrà fuori e vedrà dalla tribuna anche l’impegno di Coppa Italia con il Milan. L’altro a metà servizio è Mehdi Taremi, che si porta le conseguenze della pubalgia da inizio stagione.