Internews24.com - Arnautovic a Sky: «Guardiamo a noi stessi, la squadra sente il momento. Andiamo a prenderci lo scudetto!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marko, ha voluto dire la sua dopo il gol e la vittoria ottenuta contro l’Udinese in campionatoIntervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del postpartita di Inter Udinese, Markoha commentato così la vittoria ottenuta dai nerazzurri in questo 30° turno del campionato di Serie A. Tre punti fondamentali per ladi Simone Inzaghi nella lotta: risultato finale di 2 a 1 con le reti di, Frattesi e il gol della bandiera di Solet per i friulani. Queste le dichiarazioni del centravanti austriaco al termine dell’incontro di San Siro.COSA FA LA DIFFERENZA IN QUESTODELLA STAGIONE? – «Noi dobbiamo guardare solamente a noi, per gli altri non possiamo fare nulla. Cerchiamo di vincere ogni partita.