Internews24.com - Arnautovic a Dazn: «Tanta stanchezza per me, ma siamo pronti a tutto in questo finale di stagione»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «per me, maindi» Le parole dell’attaccante nerazzurroInter Udinese si chiude con il risultatodi 2-1 nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. I nerazzurri disputano un primo tempo spettacolare, con un gioco brillante e pieno di iniziative: gli uomini di Inzaghi sfruttano bene gli spazi concessi dalla retroguardia friulana e vanno in rete due volte. La prima firma è di, servito perfettamente da Dimarco, che si ripete poco dopo offrendo anche l’assist a Frattesi per il raddoppio. Proprio il centravanti austriaco è intervenuto ai microfoni dinel post gara. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «A Inzaghi ho detto che ero stanco morto, ci sta perché non gioco da tanto tempo e quando l’intensità è così alta è normale.