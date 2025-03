Strumentipolitici.it - Armiamoci e partite! Anzi no, prepariamoci e intanto litighiamo dentro e fuori la UE

Leggi su Strumentipolitici.it

Si parla molto in questi giorni dei progetti di riarmo sia a livello governativo che di semplici cittadini. La maggioranza dei popoli europei è sostalmente contraria perché intuisce le pericolosissime implicazioni di questi piani. I leader nazionali, pur aderendo formalmente alla retorica di Bruxelles, sono restii a impiegare ancora altre fette di budget statale per un obiettivo poco appetibile in termini elettorali.Da ReArm a ReadinessDa! a, poi vediamo. È questa la traduzione in parole semplice del cambio di terminologia nel progetto bellicista della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il passaggio da ReArm Europe a Readiness 2030 è avvenuto a seguito delle rimostranze del governo italiano e di quello spagnolo. La loro preoccupazione andavatutto alla sfumatura aggressiva di un titolo che spingeva apertamente per una corsa continentale agli armamenti.