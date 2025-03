Ilfattoquotidiano.it - Arizona, protesta contro Musk davanti alla concessionaria Tesla: “Si è comprato l’accesso alla Casa Bianca”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Antonella Ciancio“deve andare via!”, “Deportate!” gridano una trentina di persone in una strada assolata che fiancheggia una importantea Mesa, zona ad alta densità di Repubblicani a sud di Phoenix, in, uno degli Stati chiave per le elezioni americane.Gli slogan gridati e i cartelli alzatil’imprenditore miliardario sudafricano e consigliere speciale del presidente Donald Trump, attirano in forma di solidarietà i clacson di numerose auto che passanoal gruppo, ma alcuni automobilisti alzano il dito medio, gridanovolgarità.Un uomo al volante di un fuoristrada schiaccia sul freno. Scende impetuoso dal veicolo e sembra voler venire alle mani. Qualcuno grida che ci sono telecamere a riprendere, l’uomo se ne va e ognuno riprende are, pacificamente, come hanno fatto migliaia di persone sabato 30 marzo, in oltre 200 manifestazioni con lo slogan “Takedown”.