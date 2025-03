Secoloditalia.it - Arianna Meloni, orgoglio d’Italia: “Forti e umili, con il nostro governo anche il Sud sta risorgendo”

Leggi su Secoloditalia.it

, per il presente, ottimismo sull’Italia, per il futuro. La convention di FdI a Napoli si chiude con un messaggio chiaro: il partito rivendica i successi ottenuti finora e rilancia sulle riforme, con l’intenzione di consolidare il proprio operato nei prossimi anni. “C’è ancora tanto da fare e lo faremo. Avremmo potuto fare di più se non fossero stati buttati 200 miliardi di euro in bonus, ma oggi siamo qui, con i piedi ben piantati a terra e” ha concluso, invitando la platea a guardare con fiducia al futuro, con il mare del Golfo di Napoli sullo sfondo e la sfida prossima, ormai, per le Regionali in Campania.e il Sud che riparte alla convention di Fratellia Napoli“Il Mezzogiorno italiano sta vivendo una nuova fase di crescita economica e occupazionale”, dice la responsabile nazionale delle adesioni del partito e segretaria politica, che ha sottolineato i risultati raggiunti dalnegli ultimi due anni e mezzo.