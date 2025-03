Oasport.it - Arianna Manfredini, la più giovane a giocare nella Serie A di volley! Età da record

è diventata la giocatrice piùinA. Il libero di Casalmaggiore è scesa in campo a 13 anni, 4 mesi e 28 giorni in occasione di un incontro valido per la Pool Salvezza dellaA2: nel corso degli ultimi scambi del terzo set, l’allenatore Claudio Cesar Cuello ha fatto debuttare la giovanissima pallavolista, che ha poi festeggiato insieme alle compagne la vittoria per 3-0 contro Concorezzo.Il precedente primato era detenuto da Letizia Aquilino indossò la casacca di Montichiari nel 2016 a 14 anni, 7 mesi e 11 giorni. Nel 2022 si avvicinò Ludovica Tosini, che debutto con Pinerolo a 14 anni, 8 mesi e 12 giorni. Quelli appena citati sono esordi inA1, ma quando si parla diA si intende sia il massimo livello che la “seconda categoria” e come tale deve essere considerato il primato raggiunto daieri sera.