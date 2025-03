Liberoquotidiano.it - Argentina: in migliaia in piazza a Buenos Aires contro il diritto all'aborto

di manifestanti si sono radunati ae hanno chiesto al governo e al parlamento argentino di abolire le attuali leggi che consentono l'volontario. La legge, promulgata dall'allora presidente Alberto Fernandez nel gennaio 2021, consente l'interruzione della gravidanza gratuitamente e liberamente fino a 14 settimane di gestazione e oltre in circostanze speciali. L'attivismo per ottenere una legge sull'inè iniziato negli anni '80 e ha ottenuto una massiccia adesione nelle strade a metà degli anni 2010. Il presidente argentino Javier Milei aveva promesso durante la sua campagna elettorale che avrebbe cercato di abrogare la legge, anche se non ha preso questa iniziativa dopo il suo insediamento nel dicembre 2023. Tuttavia, un gruppo di legislatori del suo partito, La Libertad Avanza, ha presentato un disegno di legge per abrogarla, che propone pene da tre a dieci anni di carcere per chiunque causi un