Sport.quotidiano.net - Arezzo anticipa col Grifo: derby sabato sera: "Pattarello decisivo finora, è cresciuto tanto"

Saràdi notte. Il primo effetto collaterale del rinvio della partita contro il Pescara è l’anticipo della sfida contro il Perugia a5 aprile, con fischio d’inizio alle 20.30, anziché domenica 6 aprile alle 15 come da calendario. La Lega Pro ha accolto la richiesta dell’dopo aver ricevuto anche il via libera da parte del club umbro. La società di viale Gramsci si era subito attivata per ottenere un giorno in più a disposizione per preparare la trasferta di Pescara, ricalendarizzata per mercoledì 9 aprile (orario da definire) "Abbiamo insistito con la Lega per giocare il 17 aprile. Lo stesso presidente Manzo si era mosso in prima persona, ma la Lega non ha voluto sentire ragione – sottolinea il ds Nello Cutolo che poi aggiunge – il nostro calendario si è complicato. Non nego che siamo stati messi in difficoltà.