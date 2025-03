Lanazione.it - Arcigay ’Cinema e identità’ per i diritti

Leggi su Lanazione.it

Riflettere sulla situazione deidelle persone trans in Italia e nel mondo e ricordare che queste persone esistono e continueranno a farlo. È con questi obiettivi che l’AssociazioneTrecento60 Massa-Carrara ha organizzato "Cinema e identità", l’incontro in programma lunedì 31 marzo alle ore 16 nell’Aula Marmi dell’Accademia di Belle Arti in occasione della Giornata Internazionale della visibilità transgender, una ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione suidelle persone transgender. Il main event della giornata sarà la prima proiezione di "Io immigrato: la storia di Goumana", il documentario realizzato a Istanbul dal regista Mattia Piccioli e dal direttore della fotografia Andrea Vatteroni, studenti carraresi dell’Accademia, sulle vicende di Goumana, ragazza transgender nata in Egitto e fuggita in Turchia dopo aver subito abusi per la sua identità di genere e il proprio orientamento sessuale.