Iodonna.it - Aprile è il mese ideale per esplorare il “tacco d’Italia” da un borgo all’altro. Seguendo itinerari a piedi. E il profumo del pane fresco...

Il Salento, penisola protesa verso l'Europa orientale, è terra di miti legati alla sua storia millenaria. Lecce secondo la leggenda fu fondata dal re Malennio nel XII secolo a.C. Ma la vera storia della città è scritta nella pietra di Lecce: i resti del Teatro romano nel centro storico, il Castello di Carlo V, che ospita al suo interno un originale Museo della Cartapesta, il Duomo, autentico trionfo del barocco, e la basilica di Santa Croce, con la facciata decorata che sembra un pizzo tridimensionale. Immancabile una sosta al caffè Alvino nel pieno centro di Lecce (piazza Sant'Oronzo, 30) per assaggiare il dolce simbolo del Salento: il pasticciotto leccese, uno scrigno di pasta frolla ripieno di morbida crema. Buono cone il(pugliese)Anche a Minervino di Lecce esiste una chiesa di Santa Croce, che ha il rosone gemello a quello della basilica leccese.