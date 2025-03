Notizie.com - Aprile 2025, in arrivo i bonifici INPS: le date di accredito

Leggi su Notizie.com

L’, nei prossimi giorni, avvierà i pagamenti delle pensioni e delle varie prestazioni assistenziali: tutte leda segnare sul calendario ad.L’inizio del mese diè ormai alle porte e si avvicinano, dunque, i pagamenti erogati dall’a favore dei pensionati e dei titolari delle varie prestazioni economiche, come Assegno Unico Universale, Naspi e Dis-Coll, Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro., in: ledi(Notizie.com)Come accade ogni mese, ledi erogazione sono differenti in base ai vari trattamenti che seguono un calendario specifico. In alcuni casi, gli accrediti vengono anche suddivisi in due tranche in base alla data di presentazione della domanda. Vediamo, quindi, quali sono i giorni da segnare sul calendario ad