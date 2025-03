Apri bene le orecchie Grande Fratello è il momento dei veleni | Helena sgretola Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il sipario sta per calare su questa lunghissima edizione del, e con la finale fissata per lunedì 31 marzo, gli ultimi sei inquilini si preparano a concludere un viaggio durato ben 197 giorni. Un'avventura intensa, fatta di alti e bassi, legami forti, tensioni e momenti indimenticabili. Prima di dire addio alla Casa più spiata d'Italia, però, ilha voluto offrire un'ultima occasione: quella di guardarsi negli occhi e, con sincerità assoluta, dire finalmente tutto ciò che finora era rimasto in sospeso.

A leggere il comunicato ufficiale in salotto sono state Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, che hanno introdotto il gioco della verità con parole chiare e dirette: "Stasera ilvi dà l'opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato dire prima ai vostri compagni".