Appia Jazz Festival | prima edizione

Agricoltura, biodiversità e improvvisazione. Sono i tre ingredienti di, il primo agri-della Capitale che da venerdì 4 a domenica 6 aprile anima con la suagli spazi della Cartiera Latina, tra i pochi impianti industriali sopravvissuti in città e una struttura unica nel suo genere, all’interno del Parco Regionale dell’Antica. Musica, incontri e degustazioni guidate sono i protagonisti di questi tre giorni a ingresso gratuito (i concerti sono fino a esaurimento posti, mentre per le degustazioni guidate serve la prenotazione on line su Eventbrite). Organizzato da Eticaarte e Parco Regionale dell’Antica, con il sostegno del Ministero della cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, la manifestazione nasce con l’obiettivo di informare il pubblico sulla sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, all’interno di un percorso musicale d’eccezione.