Thesocialpost.it - Antonio Tajani, gravissimo lutto familiare: rinviati gli impegni istituzionali

FIRENZE – Il vicepremier e ministro degli Esterinon parteciperà agli appuntamentiprevisti per oggi, domenica 30 marzo, a Firenze. La decisione è stata presa in seguito alla scomparsa del suocero Renato Orecchio, padre della moglie Brunella, venuto a mancare nelle scorse ore.era atteso al teatro Puccini per l’incontro “Una bussola per la competitività europea”, un convegno promosso da Forza Italia e dedicato alle imprese e ai comparti produttivi italiani. L’evento si sarebbe svolto in un momento cruciale per il confronto tra politica e sistema economico, in vista delle sfide europee.Il segretario nazionale di Forza Italia avrebbe dovuto fare tappa anche alla biblioteca Spadolini, per una visita istituzionale anch’essa rinviata., impegnato sul fronte della politica estera e al centro delle strategie elettorali del partito, ha scelto di sospendere la presenza pubblica per motivi familiari, ricevendo messaggi di cordoglio e vicinanza da colleghi di governo e rappresentanti