Ilgiorno.it - Antonella Clerici e il viaggio in Myanmar, i ricordi e il dolore dopo il terremoto: “Un popolo meraviglioso, il mio cuore è con loro”

Milano, 30 marzo 2025 – Una tragedia. È quella che ha devastato, due giorni fa. Undi magnitudo 7.7 ha colpito la Birmania e il conto di morti e feriti non è ancora terminato. Un sisma circa 300 volte più forte di quello di Amatrice e la terra continua a tremare.Cerici con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto condividere il suoper la vicenda, ricordando uno dei viaggi più belli della sua vita proprio in quella terra. Al fianco del suo compagno Vittorio Garrone, la conduttrice ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza in Asia e accanto ha scritto: “Indimenticabile soprattutto il, generoso nella povertà, solidale, buono. Privato della sua libertà con la terribile guerra civile, dimenticato dai potenti della terra”.