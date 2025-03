Internews24.com - Antognoni certo: «Italia U21? Conto sui fratelli Esposito». Messaggio ai calciatori dell’Inter

di Redazioneha detto la sua sul momento dell’e sui: le dichiarazioniGiancarlo, capo delegazione della Nazionale Under 21, in vista dell’Europeo in Slovacchia del prossimo giugno fa affidamento sui, Sebastiano e Pioaffinché possano trascinare gli Azzurrini nella competizione: «Io spero sinceramente nei, Sebastiano e Francesco Pio, vorrebbe dire che segneremo tanto e che potremo fare strada», le parole dell’ex capitano della Fiorentina a Sky Sport. Qualche giorno fa Pioha parlato delle sue ambizioni, rompendo il silenzio: «Il nostro sogno, a questo punto del campionato, è inevitabile sia un obiettivo, lo dico da tempo e sono stato il primo a sfatare il tabù perché conosco la mia squadra, so quanto siamo forti: è inutile nasconderci.