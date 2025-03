Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 30 marzo, il legame speciale tra Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Leggi su Dilei.it

Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend conoggi 302025: in studio tantissimi ospiti, come la coppia ormai inossidabile di Striscia la Notizia, ovvero. Ma ritroviamo anche un’altra squadra formidabile, che invece è di Amici, composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Anche oggi tanti ospiti e interviste interessanti: scopriamo le, ledi domenica 30torna con un nuovo appuntamento domenica 30. Tra gli ospiti in studio da Silvia Toffanin troviamo la coppia, che sono al timone del bancone di Striscia la Notizia per il decimo anno consecutivo. La loro è ormai un’amicizia trentennale: parleranno ancora una volta delche li unisce e che è la loro forza sul lavoro.