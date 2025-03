Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 30/03/25: Gianmarco dà un “bacio passionale e lunghissimo” a una corteggiatrice e si arrabbia con le altre

Sono da poco terminate le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Cosa vedremo in onda nei prossimi giorni? Ecco qualche anticipazione fornita come di consueto da Lorenzo Pugnaloni.Ecco cosa è accaduto nel parterre del Trono classico del programma di Canale 5:Steri: oggi si parte da un’esterna che il tronista ha fatto con laNadia Di Diodato: tra i due c’è stato un(avvenuto dopo aver parlato un po’ e aver fatto un bilancio del percorso).In studio lui si èto con Francesca Polizzi e con Cristina Ferrara, perché non hanno avuto reazioni al(si aspettava quanto meno che sissero o che uscissero dallo studio). Dunque, Cristina era presente ma non ha fatto esterne con lei, mentre con Francesca sì (l’esterna è avvenuta a Villa Borghese).