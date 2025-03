Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Maria Cristina Truffata Dal Fidanzato Patricio!

Ledelvieneda, la sua dolce metà. È Julia a scoprire per prima la verità!Ledelprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà una nuova delusione per. La mamma di Julia dovrà fare i conti con una terribile scoperta quando apprenderà che il suola sta soltanto truffando. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: Julia sospetta di!Nel corso dellede Ledeldecide di voltare pagina dopo il matrimonio non andato a buon fine. Dopo aver già vissuto un matrimonio fallito e un altro amore finito nel peggiore dei modi,decide di concedersi una seconda possibilità con, un uomo affascinante e apparentemente premuroso.