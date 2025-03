Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 30 marzo: tra gli ospiti Gigi D’Alessio, Patty Pravo e tanti altri

Leggi su Dilei.it

Sarà una puntata prettamente musicale quella diIn, in onda30. Mara Venier accoglierà nel suo studioper poi passare a parlare di televisione con Nunzia De Girolamo. Non mancherà uno spazio dedicato al cinema e uno rivolto ad alcune imporiniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici.In, lee glidel 30In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,30alle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda la ventinovesima puntata diIn. Mara Venier la aprirà intervistandoche si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi come Non dirgli mai, Quanti amori e il suo nuovo singolo Cattiveria e gelosia, in cui parla delle difficoltà vissute agli inizi del suo percorso artistico per via delle sue origini e di certi pregiudizi.