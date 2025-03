Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa del 30 marzo, l’intervista a Daniel Craig

L’attesa è quasi finita. La serata del 302025 dedicata a Cheche fa è quella che aspettavano da giorni tutti gli appassionati di cinema e delle grandi interviste televisive di Fabio Fazio. Il talk show in onda sul Nove da due stagioni ospita infatti un attore simbolo del cinema del nostro. L’artista britannico, noto per aver vestito i panni di James Bond per oltre quindici anni, sarà in studio per presentare il suo ultimo film, Queer, diretto dal nostro Luca Guadagnino.Cheche fa, ledel 30, conosciuto per la sua versatilità e intensità interpretativa, ha ricevuto ampi consensi per il suo ruolo in Queer, adattamento del romanzo di William S. Burroughs. Il film, presentato in anteprima mondiale alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di William Lee, un americano espatriato in Messico negli anni ’50, alle prese con il tormento di un amore impossibile.