Anna premiata ai Billboard Women in Music 2025 | è la donna dell’anno per l’Italia

è la Italy’s Global Woman of The Year aiin, premi assegnati sabato sera a Los Angeles. «Essere qui è un onore. È fantastico. Devo tutto ai miei fan, alla mia squadra, a tutti quelli che mi supportano: non mi sarei mai immaginata di arrivare fin qua: è quasi surreale», confida all’ANSA la rapper italiana al termine della cerimonia che ogni anno riunisce il gotha dell’industriaale femminile.Pepe: 30°C, canzoni, concerti, età guarda le foto Leggi anche ›in, a Milano l’evento che celebra le donne dellaa italiana «Facciamo un bell’applauso a tutte le grandi donne in questa stanza, talentuose e bellissime, che mi hanno ispirato durante quest’anno.