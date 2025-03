Donnapop.it - Anna Lou Castoldi fa coming out in diretta televisiva: ecco cosa ha rivelato in tv

Leggi su Donnapop.it

In che sensoLouha fattoout in? La figlia di Asia Argento e Morgan è stata ospite del nuovo programma di Alessia Marcuzzi insieme a sua madre.Nello studio di Obbligo o Verità è stata messa alle strette, dovendo rispondere a una serie di domande una dietro l’altra.Lou ha stupito tutti facendoout incon queste parole: “A me piacciono soprattutto le donne”.Loufaout inMa da dove arriva ilout in? AdLoue a sua madre Asia Argento sono stati mostrati alcuni vip; entrambe hanno bocciato Achille Lauro, Matteo Berrettini e Olly, mentre l’attrice figlia del noto regista dell’horror non si è detta indifferente al fascino dello Chef Cvacciuolo.Proprio in quel frangente, quindi,Lou si è lasciata sfuggire ilout, dicendo: “A me piacciono sopratutto le donne”.