Nello spazio di Metropolitan Today di oggi ricordiamo il 30 marzo del 1842, quando ilCrawfordsperimentava con successo per la prima volta l’, in un intervento chirurgico, durante l’asportazione di un tumore al collo., l’esperimento delCrawford, fonte iefs.esIl terminevenne coniato per la prima volta dal medico e poeta americano Oliver Wendell Holmes che si ispirò al greco ??????????, la mancanza della sensibilità. L’anastesia oggi è una branca della medicina che si occupa di eliminare il dolore del paziente tenendolo in stato incosciente durante un intervento chirurgico o invasivo. La sua storia affonda le radici nell’antica Mesopotamia e nell’antico Egitto fino ad arrivare ai giorni nostri passando per il settecento e soprattutto l’ottocento dove si sviluppò l’moderna con i primi esperimenti sull’etere.