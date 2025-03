Iodonna.it - Andrea Simone de Nicolò è guarito dopo un tumore al cervello e ha ringraziato i medici che lo hanno curato con un concerto di piano e violino.

de, studente diforte al conservatorio, si è esibito per iche lo. Ad accompagnarlo con il, l’amica Florangela d’Elia. Il titolo scelto per ilè «Armonie di Vita», per celebrare la sua guarigione e le persone che glisalvato la vita. Leggi anche ›al seno metastatico e triplo negativo, buone notizie: il nuovo farmaco può curarli entrambiha solo 18 anni, è originario di Valenzano, in provincia di Bari, e a settembre è stato operato a Verona per unalcon un’operazione che è durata più di 17 ore.Con questoha voluto ringraziare tutta l’équipe deidell’ospedale Borgo Trento di Verona, e in particolare la dottoressa Barbara Masotto checonsidera ormai come una seconda mamma.