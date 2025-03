Thesocialpost.it - Andrea Drigo, sub veneziano morto per un malore improvviso in Croazia durante un’immersione

Leggi su Thesocialpost.it

, 50enne di Fossalta di Portogruaro (Venezia), ha perso la vitanelle acque di Fiume (Rijeka), in. L’uomo si trovava con un gruppo di amici per praticare lo sport che tanto amava, quando è stato colto da un. I compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi croati, che sono intervenuti nel giro di pochi minuti tentando a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Sul caso è stata aperta un’indagine per chiarire le cause del decesso.Leggi anche: “Scusate non ce la faccio”.Pucci,sul palcoAutopsia e indagini delle autorità croateLa salma diè stata trasferita all’ospedale di Rijeka, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia. Il Consolato italiano inè stato informato e segue da vicino la vicenda.