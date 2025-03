Anticipazionitv.it - Amici, Raffaella Mitarotonna eliminata: la reazione di Alessia Pecchia

Leggi su Anticipazionitv.it

Il serale di24 regala anche dinamiche relazionali intense. Una delle storie che ha più coinvolto il pubblico riguarda, la ballerina dal carattere vivace e profondo, e la sua crisi emotiva legata all’ingresso di. La giovane ha vissuto con grande difficoltà l’avvicinamento tra il suo fidanzato Luk3 e la nuova ballerina, che è statanella seconda puntata della fase Serale. Scopriamo l’allieva di Alessandra Celentano come ha reagito.La crisi trae Luk3 perQuandoè entrata nella scuola,era già in crisi con Luk3, ma il comportamento del cantante ha aggravato la situazione. “Mi ha già dimenticata per, è cattivo”, ha dichiaratoin lacrime. La gelosia è esplosa nel momento in cui Luk3 ha iniziato a scherzare con la nuova entrata, generando un senso di esclusione e dolore nella ballerina.