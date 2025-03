Liberoquotidiano.it - Amici, la frase sconcertante di Tananai ad Amadeus

Nella puntata didel 29 marzo 2025,sono stati protagonisti di un momento memorabile., cantautore milanese in ascesa, si è esibito come superospite musicale, portando sul palco il suo nuovo singolo Alibi, colonna sonora del film L'amore, in teoria. La performance ha emozionato il pubblico, confermando il suo talento e la capacità di toccare corde profonde con testi malinconici e intensi. Il suo ritorno adè stato accolto con entusiasmo, soprattutto per il legame speciale con, giudice della serata. I due si sono ritrovati dopo l'esperienza a Sanremo, doveaveva creduto in lui, lanciandolo sul grande palco dell'Ariston. Durante la puntata,ha salutatocon un affettuoso “Ciao papà”, seguito da un abbraccio che ha scaldato il cuore dei telespettatori, evidenziando il loro rapporto di stima ezia.