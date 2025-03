Thesocialpost.it - “Amici”, chi è stato eliminato nella seconda puntata

Le anticipazioni delle scorse ore si sono rivelate corrette: al termine delladel serale di24, trasmessa su Canale 5 sabato 29 marzo, ad andare al ballottaggio sono stati Raffaella Mitaritonna e Luk3. La giovanesfida cruciale per rimanere in gara è stata battuta dal cantante. Un’eliminazione che ha fatto discutere. Un addio che ha suscitato non poche critiche sui social. Oltre alla giuria formata da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, gli ospiti delladi “” sono stati Tananai, che ha cantato il suo nuovo brano “Alibi” e per la parte comica, abbiamo rivisto sul piccolo schermo Barbara Foria. È stata obbligata a lasciare per sempre la scuola, come dicevamo, Raffaella, che tra l’altro nel corso della registrazione è caduta rovinosamente a terra durante una coreografia in compagnia di Mattia Zenzola.