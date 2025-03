Isaechia.it - Amici 24, seconda puntata del serale: eliminata Raffaella

Poco fa è andata in onda ladeldicondotta da Maria De Filippi. In giuria Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Ospiti della serata l’attrice Barbara Foria ed il cantante Tananai.La competizione si è aperta con la sfida tra le squadre Pettinelli-Lettieri e Cuccarini-Lo. Luk3 ha cantato Baila Morena, mentre Nicolò ha eseguito un medley di Madonna. Il punto è andato alla squadra Pettinelli-Lettieri.Successivamente, la cantante Senza Cri ha eseguito Woman in Love contro la ballerina, che ha ballato su Jay Ho. Amadeus ha deciso il punto a favore di Senza Cri, portando il punteggio sull’1-1.Anna Pettinelli ha scelto di lanciare il guanto di sfida a Lorella Cuccarini, sfida accettata sulla canzone Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano, che hanno dovuto interpretare TrigNo e Luk3.