Isaechia.it - Amici 24: l’opinione di Anelante sulla seconda puntata del serale

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladeldi24, il talent show di Maria De Filippi che vede in giuria Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.A commentarla oggi per noi c’è, uno degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:Il pensiero di dover commentare gente non di rado senza né arte né parte che si arrabatta in un contesto in cui gli scaz*i, gli amorazzi e i gridolini del pubblico urlante spesso hanno il sopravvento sul merito, con i tenutari della baracca che fanno il bello ed il cattivo tempo, dovrebbe terrorizzare chiunque.Epperò la visione del Grande Fratello ormai mi ha mitridatizzato (come tutti, del resto) al peggio, quindi il commento adè davvero una boccata d’aria salubre provvidenziale!Poi certo, era un po’ che non mi confrontavo con, ma anche se (ipotizziamo per puro esercizio retorico) non lo avessi visto da, chessò, 4 anni, onestamente non mi sarei affatto sentito disorientato a riprendere le fila del discorso.