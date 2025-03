Isaechia.it - Amici 24, le prime parole di Raffaella Mitaritonna dopo l’eliminazione dal talent

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del serale di24, il seguitissimoshow condotto da Maria De Filippi.tre manche dove le squadre si sono date agguerrita battaglia, al ballottaggio finale persono arrivati, ballerina del team Pettinelli – Lettieri, e Luk3, cantante del team Cuccarini – Lo.Rientrati in Casetta in attesa di scoprire il verdetto, la latinista ha confidato:Penso che andrò via, io sono sincera. Mi dispiace andare via. Poi non è un’esperienza che uno fa due volte nella vita. Sento che avrei potuto dare ancora molto. Non ho ancora diciotto anni so che è solo l’inizio, ma comunque dispiace. Perché piango? Perché ci tenevo davvero molto a questa esperienza. Poi mi dispiace essere qui con Luk3. Io so che uscendo da qui la mia strada è sempre la stessa, so cosa ho fatto prima di entrare.