Isaechia.it - Amici 24, Emanuel Lo si spoglia e rimane a torso nudo durante il guanto prof: la reazione di Giorgia

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale di24 (QUI il resoconto completo), al termine della quale è stata eliminata la ballerina di latino americano Raffaella Mitaritonna, al ballottaggio finale con Luk3 (QUI le prime parole della ballerina).Per tre manche ballerini e cantanti si sono dati battaglia, scontrandosi a colpi di esibizioni di canto e di ballo guidati dai rispettiviessori. Proprio questo ultimi non si sono esentati dalla gara e hanno deciso a loro volta di scendere in pista con l’ormai consuetodi sfida dei.A sfidarsi ieri sera sono stati Anna Pettinelli in coppia con Deborah Lettieri, Rudy Zerbi edLo. Le esibizioni dei tre insegnanti sono state a tema “Il piccante che c’è in me” e il risultato è stato sorprendente.Se Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno divertito con i loro improbabili travestimenti,Lo ha preso seriamente la sfida, esibendosi in una performance sulle note di Sexy Back in cui il “piccante” non è certo mancato.